TORINO, 18 OTTOBRE 2025 – Il Napoli perde allo stadio Olimpico Grande Torino, a decidere il goal del Cholito che non esulta, incrocia le mani e conquista i tre punti per la gioia di Baroni. Nei primi minuti di gioco la squadra ospite prende subito le redini del match in mano ma il Torino resiste, rilancia ed al 32° è proprio l’ex azzurro, Giovanni Simeone, a far capire a Conte che la squadra granata può essere ancora la “bestia nera” dei partenopei. Tamese scala la fascia destra del campo, passa la palla ad Adams ma Gilmour, nel tentativo di bloccare l’azione, la intercetta lanciandola per errore in direzione di Simeone che riceve, supera gli avversari nell’aria di rigore e con un tiro secco e preciso batte Milinkovic-Savic mettendo il pallone nell’angolino basso a sinistra della rete. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il Torino batte il Napoli, decisivo il gol dell’ex azzurro Simeone