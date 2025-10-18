Il tifone Halong colpisce l' Alaska | un morto e due dispersi
Il tifone Halong ha provocato mareggiate eccezionali in Alaska, devastando i villaggi sulla costa occidentale. L'oceano, innalzato di quasi due metri sopra il livello normale, ha trascinato via diverse abitazioni. Una persona è morta e due risultano disperse. Centinaia di residenti dei villaggi di Kipnuk e Kwigillingok sono stati evacuati in aereo verso Anchorage, dopo che i rifugi locali si sono riempiti di sfollati. Nelle aree colpite l'elettricità è crollata e le piste d'atterraggio sono danneggiate, complicando i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
