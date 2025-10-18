Il tecnico piemontese ha condotto una nazionale giovane e fuori dai pronostici fino alla finale contro gli azzurri | Sono voluto uscire dalla zona di comfort anche la mia squadra l’ha fatto La gioia più grande è stata la felicità degli anziani quando abbiamo fatto la sfilata tra la folla a Sofia Blengini eroe della Bulgaria | | Ci ha ricevuto il Patriarca il merito è tutto dei ragazzi

Lui il miracolo l’ha solo sfiorato, ma con la Bulgaria è come se il mondiale l’avesse vinto lo stesso. Perché la nazionale di Gianlorenzo Blengini detto Chicco, ex ct azzurro, in finale non c’era mai arrivata. E ha un gruppo giovanissimo per il quale l’argento iridato ha veramente riflessi dorati. Blengini, le hanno già dato la cittadinanza bulgara? "Ah ah. Beh dopo la finale ci sono stati molti deliri generalizzati, ma di questo non si è parlato". Però vi hanno accolto come eroi, migliaia di persone in piazza a Sofia per vedervi sfilare. "È stato bellissimo, ci ha ricevuti anche il Patriarca della chiesa ortodossa, abbiamo sfilato con corone di fiori e quello che ho trovato più emozionante è stato vedere felice gente che non c’entra con la pallavolo o con lo sport, soprattutto gli anziani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

