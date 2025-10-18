Il Tavolo Giovani in Villa Camperio | Le nuove generazioni vanno aiutate
"Continueremo a puntare sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni - dice il sindaco di Villasanta, Lorenzo Galli - convinti che la battaglia per la legalità e il rispetto passi soprattutto dall’ educazione ". Così il primo cittadino a seguito dell’episodio di vandalismo che ha visto protagonisti cinque ragazzi, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di deturpamento e imbrattamento. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre, l’area davanti all’ingresso della scuola Villa di via Negri è stata oggetto di abbandono di rifiuti e sversamento di liquidi. I giovani hanno lasciato la zona in condizioni di degrado ed è stato necessario un intervento straordinario del Comune per ripristinare pulizia e decoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
