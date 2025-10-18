Il tabellone di Jannik Sinner a Vienna | gli avversari turno per turno

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 di Vienna, che si giocherà da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: l’azzurro potrà recuperare fino a 500 punti nel ranking mondiale allo spagnolo Carlos Alcaraz, che la prossima settimana non giocherà né in Austria né nel 500 di Basilea, in Svizzera. Il cammino dell’azzurro inizierà al primo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto esattamente due settimane fa a Shanghai, e poi negli ottavi di finale potrebbe dar vita ad un derby italiano contro Flavio Cobolli, il quale sarà atteso all’esordio dal ceco Tomas Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

