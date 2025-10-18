Il superpotere di Maxima d' Olanda? Un capospalla effetto mantello

Ancora una volta la sovrana ha fatto centro, proponendo un look che conferma la sua formula stilistica vincente: mescolare capi basici ad altri scenografici e bilanciare tutto correttamente. Proprio come ha fatto col suo outfit a tinte rosa pastello sfoderato all'apertura della Design Week a Eindhoven. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il superpotere di Maxima d'Olanda? Un capospalla effetto mantello

Leggi anche questi approfondimenti

CiakCity Cinema - Guardiagrele. . Willy ha sempre sognato di essere un supereroe... finché il piccolo Charlie non gli ha rubato la scena. Non c’è tempo per crisi di gelosia, quando la città è in pericolo e i due fratelli scopriranno che il vero superpotere è saper f - facebook.com Vai su Facebook

Maxima d’Olanda, le toccanti parole per la sorella a 7 anni dalla morte - Maxima d’Olanda ricorda la sorella Ines, morta 7 anni fa per suicidio, e parla della salute mentale: “Penso spesso a mia sorella Ines” ... Secondo dilei.it

Amalia d'Olanda dà al color burro il sigillo reale (e tutti i look delle reali dei Paesi Bassi per l'apertura del Parlamento) - La principessa d'Orange scegliendo per uno degli appuntamenti più importanti dell'agenda reale olandese uno dei colori che più hanno furoreggiato in ... vanityfair.it scrive

Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta - Sempre sorridente e stilosa, Maxima d’Olanda è tornata ad indossare un abito fucsia con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta nel 2018 ... Lo riporta dilei.it