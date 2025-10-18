Il soleo è un muscolo bastardo | Milan il consiglio di Allegri a Rabiot Francese out per un mese

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, starà fuori un mese e salterà i prossimi impegni del Diavolo: il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, ne ha parlato così oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il soleo 232 un muscolo bastardo milan il consiglio di allegri a rabiot francese out per un mese

© Pianetamilan.it - “Il soleo è un muscolo bastardo”: Milan, il consiglio di Allegri a Rabiot. Francese out per un mese

