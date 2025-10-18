Il Sole 24 Ore in sciopero per un’intervista a Giorgia Meloni
Un’intervista della collaboratrice Maria Latella a Giorgia Meloni ha provocato uno sciopero al Sole 24 Ore. Il giornale esce oggi in edicola con 20 sole pagine. L’intervista è stata pubblicata mentre alla conferenza stampa sulla manovra a Palazzo Chigi erano presenti due giornalisti del quotidiano. Per questo è esplosa la protesta della redazione e il Cdr ha convocato un’assemblea che ha votato all’unanimità l’astensione dal lavoro. Il direttore Fabio Tamburini prima ha tentato di gettare acqua sul fuoco dicendo che avrebbe firmato a quattro mani l’intervista a Meloni insieme a Latella. Ooi, di fronte al rifiuto del comitato di revocare lo sciopero, ha deciso di fare uscire comunque il quotidiano di Confindustria. 🔗 Leggi su Open.online
