il santuario della bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di garlasco

AGI - "Quello che mi fatto Savu è un racconto che mi ha stupito, sbigottito e sbalordito in cui la Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco". Lo afferma all'AGI l'avvocato Francesco Grittini che ha incontrato ieri il suo assistito Flavius Savu nel carcere di Torre del Gallo di Pavia dove nei giorni scorsi è stato portato, dopo una lunga latitanza, i l cittadino romeno di 43 anni condannato nel 2018 a 5 anni di reclusione per un'estorsione a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all'epoca rettore del Santuario della Bozzola. "Ho sottoposto Savu a un interrogatorio serrato, di più, a una cross examination per provare a farlo cadere in contraddizione e a minare la credibilità del racconto - continua il difensore - ma non ci sono riuscito. 🔗 Leggi su Agi.it

