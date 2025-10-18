Il Santuario della Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco
AGI - "Quello che mi fatto Savu è un racconto che mi ha stupito, sbigottito e sbalordito in cui la Bozzola ha un ruolo centrale nel delitto di Garlasco". Lo afferma all'AGI l'avvocato Francesco Grittini che ha incontrato ieri il suo assistito Flavius Savu nel carcere di Torre del Gallo di Pavia dove nei giorni scorsi è stato portato, dopo una lunga latitanza, i l cittadino romeno di 43 anni condannato nel 2018 a 5 anni di reclusione per un'estorsione a sfondo sessuale ai danni di don Gregorio Vitali, all'epoca rettore del Santuario della Bozzola. "Ho sottoposto Savu a un interrogatorio serrato, di più, a una cross examination per provare a farlo cadere in contraddizione e a minare la credibilità del racconto - continua il difensore - ma non ci sono riuscito. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
#Garlasco, Il romeno Flavius Savu estradato in Italia, l'uomo è legato allo scandalo del santuario della Bozzola #Mattino5 - X Vai su X
MattinaRai1. . A #StorieItaliane l’avvocato di Flavius Savu, Roberto Grittini, parla dei collegamenti tra l’omicidio di Chiara Poggi e i fatti del Santuario della Bozzola. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Garlasco, Savu riapre la pista satanica: arriva la verità "Sconvolgente" sul Santuario della Bozzola - L'ex latitante riaccende i misteri del caso Garlasco: tra manoscritti segreti, rivelazioni inquietanti e nuove indagini sul Santuario della Bozzola. Si legge su libero.it
Garlasco, Savu pronto a rivelare tutto: il legale parla di “racconto sconvolgente” e chiama in causa il Santuario della Bozzola - Nuove rivelazioni nel delitto di Chiara Poggi: Flavius Savu cambia rotta, parla di segreti oscuri e chiama in causa il Santuario della Bozzola ... Segnala panorama.it
Chiara Poggi, dal santuario della Bozzola al manoscritto e la pista estera. «Flavius Alexa Savu è pronto a raccontare tutto» - Potrebbe arrivare da un carcere pavese una svolta clamorosa sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Come scrive msn.com