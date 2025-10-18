Il sacchetto con escrementi di cane lanciato contro l' auto per tentare la truffa
Un sacchetto pieno di escrementi di cane lanciato contro il finestrino dell'auto, probabilmente per indurre il conducente a fermare il veicolo e tentare un furto o una truffa. Succede in via Palmiro Togliatti a Fidenza. “Abbiamo sentito un rumore molto forte mentre stavamo percorrendo la via, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
