Il ruolo dell’arte per capire la realtà Nuova edizione di ’Venti di ottobre’
Si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con Venti di ottobre, rassegna promossa dalla Fondazione Bassiri, in collaborazione con il Comune di Montalcino (Si) e il Comune di Fabro in provincia di Terni, in programma oggi e domani. Curata da Bruno Corà, l’iniziativa offre l’occasione per una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento-chiave per interpretare quanto sta accadendo nella realtà contemporanea. Tutto ciò fra arte visiva, musica, teatro e letteratura, presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, prime esecuzioni e molto altro. Oggi alle 11 nel Comune di Montalcino si svolgerà l’inaugurazione dell’opera permanente Vene d’Oro di Bizhan Bassiri presso Wine News, in Palazzo Farnetani con Alessandro Regoli e Bruno Corà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Si è tenuto al Museo Acea Heritage il talk “Gino Marotta: Arte Pubblica e Visione Industriale”, un momento di confronto dedicato al ruolo dell’arte negli spazi del lavoro e nella cultura d’impresa. Attraverso gli interventi di Lorenzo Canova, Laura Cherubini e Isa - X Vai su X
Il Complesso monumentale della Pilotta ospita in queste settimane una mostra collettiva che celebra il ruolo centrale della figura umana nell’arte italiana attraverso le opere di 18 esponenti della scena contemporanea. - facebook.com Vai su Facebook