Si rinnova per il quarto anno l’appuntamento con Venti di ottobre, rassegna promossa dalla Fondazione Bassiri, in collaborazione con il Comune di Montalcino (Si) e il Comune di Fabro in provincia di Terni, in programma oggi e domani. Curata da Bruno Corà, l’iniziativa offre l’occasione per una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento-chiave per interpretare quanto sta accadendo nella realtà contemporanea. Tutto ciò fra arte visiva, musica, teatro e letteratura, presentazioni, dibattiti, mostre, concerti, prime esecuzioni e molto altro. Oggi alle 11 nel Comune di Montalcino si svolgerà l’inaugurazione dell’opera permanente Vene d’Oro di Bizhan Bassiri presso Wine News, in Palazzo Farnetani con Alessandro Regoli e Bruno Corà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ruolo dell’arte per capire la realtà. Nuova edizione di ’Venti di ottobre’