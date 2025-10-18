Il rossetto opaco nude dal sottotono perfetto per gli incarnati freddi costa meno di 4 euro e dura da mattina a sera
La ricerca del rossetto nude perfetto è una missione quasi sacra per ogni appassionata di make-up. Ne cerchiamo uno che non ci faccia sembrare smorte, che non viri su toni strani e, soprattutto, che ci salvi dall’incubo dell’effetto “correttore” stile anni 2000. La nostra ricerca potrebbe essere finalmente giunta al termine. Il protagonista di oggi è un piccolo gioiello low-cost che sta conquistando tutti i beauty case: Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103. Offerta Essence The Slim Stick, nella tonalità n. 103 3,79 EUR?21% 2,99 EUR Acquista su Amazon Un colore, mille incarnati: il nude freddo (ma non troppo) che sta bene a tutte. 🔗 Leggi su Dilei.it
