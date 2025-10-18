Il ritorno di Lady Gaga tra scheletri teschi e veli | a Milano sarà uno show gotico

Assago (Milano) – “Directed by Lady Gaga”. La precisazione nei titoli di coda indica la quasi totale padronanza artistica di Miss Germanotta su questo The Mayhem Ball, in replica domenica e lunedì tra le gradinate in deliquio del Forum. Un’esperienza teatrale e musicale a tutto tondo, in bilico tra Las Vegas e Broadway, messa a punto dall’eroina di “Bad romance” con l’obiettivo non solo di confermarsi la più eccentrica e impenitente diva del pop americano, ma anche di tornare definitivamente in corsa dopo il rovescio cinematografico di “Joker: Folie à Deux”, roboante flop che avrebbe fatto perdere alla Warner Brothers qualcosa come 150 milioni di dollari (circa 128 milioni di euro), trascinandosi dietro la colonna sonora dai sapori jazz “Harlequin” firmata dalla stessa Gaga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno di Lady Gaga tra scheletri, teschi e veli: a Milano sarà uno show gotico

