Bologna, 18 ottobre 2025 – ‘Caramè’, come caramelle o come ‘Cara me’. L’annuncio del nuovo album di Angelina Mango è una ‘dolce’ sorpresa che ha Bologna sullo sfondo. “ Ho scritto quindici canzoni più una ”, ha rivelato la cantante sui social rompendo un lungo silenzio. Il video che accompagna l’uscita è una raccolta di momenti intimi e quotidiani che raccontano gli ultimi mesi, lontano dai riflettori. C’è Angelina che balla sul letto, in studio di registrazione, con gli amici o mentre passeggia sotto le Torri. Qualche mese fa, a marzo, dopo aver annunciato la cancellazione del tour a causa di problemi di salute, aveva deciso di ripartire dall’università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Angelina Mango: vita bolognese e nuovo album