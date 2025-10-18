Il Napoli pareggia in pieno recupero con Lang, ma l’arbitro decreta che il numero 70azzurro era in fuori gioco e annulla il gol. Grande pazienza del Napoli per non sprecare occasioni e cercare di rimettersi in corsa dopo il vantaggio del Torino nel primo tempo ad opera dell’ex Simeone. Ci erano riusciti gli azzurri con una grande giocata di Politano e Lang che si era fatto trovare pronto per metterla dentro. Leggi anche: Torino-Napoli 1-0, Simeone punisce gli azzurri e regala i tre punti ai granata. Rileggi qui la partita. Lang è stato anche ammonito per l’esultanza e per essersi tolto la maglietta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il riscatto di Lang dura pochi secondi. Conte incredulo dopo il gol annullato