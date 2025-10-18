Il rigore a vuoto e la spirale verso la povertà

Il governo dei sovranisti pentiti continua il suo percorso rieducativo. Meloni e Giorgetti presentano una manovra pienamente addomesticata alle nuove regole di bilancio europee. L’effetto, guarda caso, rievoca le antiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il rigore a vuoto e la spirale verso la povertà

Approfondisci con queste news

In ricordo di Stefano Amadio https://www.corrierenazionale.net/2025/10/15/in-ricordo-di-stefano-amadio/ Il rigore e l’ironia di un uomo che amava il cinema e la vita La scomparsa di Stefano Amadio, avvenuta lo scorso aprile dopo una lunga malattia, lascia un - facebook.com Vai su Facebook

Dal rigore su Nkunku al gol di Adzic: arbitri e Var verso lo stop - Bologna: tutti gli errori arbitrali e i casi da moviola In attesa dei due posticipi di oggi tra Verona e Cremonese e tra Como e Genoa, ... Segnala calciomercato.it