Il regalo dei tifosi alla società realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica celebra il trionfo di Dublino Atalanta una statua dell’Europa League per le 118 candeline

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una marea nerazzurra (quasi dieci mila tifosi) radunata nel parcheggio esterno della Curva Sud ha salutato i primi 118 anni di storia dellAtalanta. Che ha scartato un regalo speciale: la riproduzione in marmo, alta due metri, del trofeo dell’ Europa League conquistato il 22 maggio 2024 a Dublino, fatta realizzare dai tifosi con una sottoscrizione pubblica. Una lunga serata di festa organizzata dai gruppi organizzati delle curve, iniziata alle 18, con la visita al museo delle maglie storiche della Dea. E proseguita con panini, salame, fiumi di birra e vino, cori per le vecchie bandiere: dagli storici capitani Bellini, attuale recordman a quota 435 partite, e Bonacina, terzo di sempre per presenze, a Donadoni e Moro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il regalo dei tifosi alla societ224 realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica celebra il trionfo di dublino atalanta una statua dell8217europa league per le 118 candeline

© Sport.quotidiano.net - Il regalo dei tifosi alla società, realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica, celebra il trionfo di Dublino. Atalanta, una statua dell’Europa League per le 118 candeline

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regalo tifosi societ224 realizzatoIl regalo dei tifosi alla società, realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica, celebra il trionfo di Dublino. Atalanta, una statua dell’Europa League per le 118 candeline - In diecimila al compleanno della Dea, in collegamento anche Gasperini e Caniggia. Scrive sport.quotidiano.net

regalo tifosi societ224 realizzatoThe fans' gift to the club, funded by a public fundraiser, celebrates the triumph in Dublin. Atalanta unveils a Europa League statue for their 118th birthday. - Ten thousand people attended the Goddess' birthday party, with Gasperini and Caniggia also joining in. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Regalo Tifosi Societ224 Realizzato