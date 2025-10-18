Il regalo dei tifosi alla società realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica celebra il trionfo di Dublino Atalanta una statua dell’Europa League per le 118 candeline

Una marea nerazzurra (quasi dieci mila tifosi) radunata nel parcheggio esterno della Curva Sud ha salutato i primi 118 anni di storia dell’ Atalanta. Che ha scartato un regalo speciale: la riproduzione in marmo, alta due metri, del trofeo dell’ Europa League conquistato il 22 maggio 2024 a Dublino, fatta realizzare dai tifosi con una sottoscrizione pubblica. Una lunga serata di festa organizzata dai gruppi organizzati delle curve, iniziata alle 18, con la visita al museo delle maglie storiche della Dea. E proseguita con panini, salame, fiumi di birra e vino, cori per le vecchie bandiere: dagli storici capitani Bellini, attuale recordman a quota 435 partite, e Bonacina, terzo di sempre per presenze, a Donadoni e Moro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

