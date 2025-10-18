Il referto di Pamela Genini dopo l'aggressione del 2024 | Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Pamela Genini, ammazzata il 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, era andata nel 2024 in ospedale dopo un'aggressione aveva raccontato quanto subito ai medici. Gli operatori le avevano sottoposto il test antiviolenza e lei aveva detto che credeva che l'uomo avrebbe potuto ammazzarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il referto di Pamela Genini dopo l’aggressione del 2024: “Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla” - Quando Pamela Genini, ammazzata il 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, era andata nel 2024 in ospedale dopo un'aggressione aveva raccontato ... Lo riporta fanpage.it

referto pamela genini dopoPamela Genini e il referto del 2024: "Teme che Soncin possa ucciderla" - Nel settembre del 2024 Genini andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il compagno l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. tg24.sky.it scrive

referto pamela genini dopoPamela Genini e il referto medico del 2024: “Teme che Gianluca Soncin possa ucciderla” - Ai sanitari di Seriate racconta di essere stata buttata a terra dal compagno, presa a calci e pugni e colpita da un lancio di oggetti a una mano. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Referto Pamela Genini Dopo