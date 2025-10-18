Il referto di Pamela Genini dopo l'aggressione del 2024 | Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla

Quando Pamela Genini, ammazzata il 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, era andata nel 2024 in ospedale dopo un'aggressione aveva raccontato quanto subito ai medici. Gli operatori le avevano sottoposto il test antiviolenza e lei aveva detto che credeva che l'uomo avrebbe potuto ammazzarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pamela Genini, il referto medico del 2024: «Teme che Gianluca Soncin possa ammazzarla». Ma non scattò il codice rosso - X Vai su X

Pamela lo aveva detto. E nessuno l’ha ascoltata. «Crede che lui sia capace di ammazzarla?» Lei risponde sì. Per quattro volte. “Sì” anche alla violenza fisica, alle minacce con armi, alla gelosia patologica. Eppure, il Codice Rosso non scatta. Pamela Genini a - facebook.com Vai su Facebook

Il referto di Pamela Genini dopo l’aggressione del 2024: “Crede che Gianluca Soncin sia capace di ammazzarla” - Quando Pamela Genini, ammazzata il 14 ottobre a Milano dal compagno Gianluca Soncin, era andata nel 2024 in ospedale dopo un'aggressione aveva raccontato ... Lo riporta fanpage.it

Pamela Genini e il referto del 2024: "Teme che Soncin possa ucciderla" - Nel settembre del 2024 Genini andò al pronto soccorso di Seriate per farsi visitare dopo che il compagno l'aveva picchiata il giorno prima a Cervia. tg24.sky.it scrive

Pamela Genini e il referto medico del 2024: “Teme che Gianluca Soncin possa ucciderla” - Ai sanitari di Seriate racconta di essere stata buttata a terra dal compagno, presa a calci e pugni e colpita da un lancio di oggetti a una mano. msn.com scrive