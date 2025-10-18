Il rapinatore zoppo | una sparatoria una vita spezzata e la prova del Dna

Rimini, 18 ottobre 2025 – Torna “Crimini a Rimini”, il podcast true crime, firmato da Davide Cardone e Davide Grassi. La nuova puntata, in uscita domani, si intitola “Il caso del rapinatore zoppo” e accende i riflettori su un fatto avvenuto nell’ agosto del 1993, quando una rapina all’ufficio Siae di Riccione finì nel sangue lasciando a terra Giovanni Morico, storico direttore dell’ufficio, ucciso durante la sparatoria. Riccione, negli anni ’90, era sinonimo di spensieratezza, di estate e vacanze, e invece quella mattina si è ritrovata di fronte alla brutalità di un delitto. Un caso che rappresenta uno spartiacque nelle indagini di polizia giudiziaria in provincia di Rimini: per la prima volta venne usata l’analisi del Dna per identificare l’autore di un delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

