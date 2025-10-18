L’Osservatorio permanente del Design Adi ha selezionato il progetto Wow – Women, Orientation and Work per la pubblicazione sull’Adi Design Index 2025, nella categoria “Design per il sociale”. L’ADI Design Index raccoglie i migliori progetti italiani di design e innovazione che potranno concorrere al Premio Compasso d’Oro Adi 2026, il più prestigioso riconoscimento del design italiano. Un risultato di grande rilievo che valorizza la qualità di un modello di innovazione sociale capace di generare impatto reale sul territorio, favorendo l’accesso al lavoro, la formazione e la conciliazione dei tempi di vita per le donne in condizione di fragilità economica e sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il progetto Wow selezionato per l’Adi Design Index 2025 nella categoria “Design per il sociale”