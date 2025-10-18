Il progetto Wow selezionato per l’Adi Design Index 2025 nella categoria Design per il sociale
L’Osservatorio permanente del Design Adi ha selezionato il progetto Wow – Women, Orientation and Work per la pubblicazione sull’Adi Design Index 2025, nella categoria “Design per il sociale”. L’ADI Design Index raccoglie i migliori progetti italiani di design e innovazione che potranno concorrere al Premio Compasso d’Oro Adi 2026, il più prestigioso riconoscimento del design italiano. Un risultato di grande rilievo che valorizza la qualità di un modello di innovazione sociale capace di generare impatto reale sul territorio, favorendo l’accesso al lavoro, la formazione e la conciliazione dei tempi di vita per le donne in condizione di fragilità economica e sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Cecilia Canziani è la curatrice del Padiglione Italia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia 2026. Il progetto selezionato, “Con te con tutto”, vede protagonista l’artista Chiara Camoni. - X Vai su X
Room della docente #unipr Orsola Rignani, all’interno di un progetto su corpo e corporeità selezionato nell’ambito del Bando FAPE - Fondo di Ateneo per il Public Engagement - facebook.com Vai su Facebook