2025-10-17 19:24:00 Ecco quanto riportato poco fa: Con la Premier League in pausa per la pausa per le nazionali, Gameweek 8 è una popolare settimana Wildcard, scrive l’esperto FPL Blake Hurst. Ricorda, la Wildcard non riguarda solo GW8 in sé: è un’opportunità per creare una squadra pronta a prosperare nelle settimane a venire. Che tu stia recuperando da un inizio lento, cercando giocatori in forma o preparandoti per le prossime oscillazioni delle partite, questo post ti aiuterà a costruire una squadra ben bilanciata in grado di offrire rendimenti a lungo termine. Portieri wildcard della Fantasy Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il progetto per un reset del Fantasy Team