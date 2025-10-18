Il professore offre caramella a un alunno ma è naftalina

Un episodio inaspettato ha coinvolto uno studente quindicenne di un istituto superiore della provincia di Pordenone. Durante l’orario scolastico, un professore ha offerto a uno dei suoi alunni quella che sembrava una caramella. Lo studente l’ha messa in bocca, ma pochi istanti dopo ha iniziato a sentirsi male. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

