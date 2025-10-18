Il Principe Andrea si Ritira | Rivelazioni Shock sul Fratello Carlo

Il Principe Andrea annuncia ufficialmente il suo ritiro dalla vita pubblica, a seguito della cessione del titolo di Duca.

Regno Unito: perché il principe Andrea rinuncia ai titoli reali ?

Il principe Andrea rinuncia ai titoli: le ultime rivelazioni di Virginia Giuffre e la "discussione" con re Carlo

''Mi ritiro dalla vita pubblica'': il Principe Andrea cede al fratello Re Carlo e perde il titolo di Duca dopo le nuove scioccanti rivelazioni - Anche la sua ex moglie, Sarah, fino ad oggi conosciuta come Duchessa di York, con la quale continua a condividere la ...

Il principe Andrea rinuncia ai titoli dopo le accuse di Virginia Giuffre: cosa succede ora alle figlie Beatrice e Eugenia e alla madre Sarah Ferguson - Una notizia che arriva in maniera (non troppo) inaspettata dopo le anticipazioni di "Nobody's Girl", il ...

Il principe Andrea rinuncia al titolo: chi sarà il nuovo duca di York? Re Carlo è «felice» della decisione - «Re Carlo è felice che il principe Andrea abbia rinunciato ai suoi titoli reali».