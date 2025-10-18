Il Principe Andrea si Ritira | Re Carlo Acquista il Titolo di Duca

Il Principe Andrea annuncia ufficialmente il suo ritiro, trasferendo il titolo di Duca al fratello, Re Carlo. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il Principe Andrea si Ritira: Re Carlo Acquista il Titolo di Duca

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il principe Andrea ha rinunciato ai titoli reali, tra cui quello di Duca di York. Lo annuncia lo stesso Andrea in un comunicato con il sigillo di Buckingham Palace, nel quale ha precisato che la decisione è stata presa «dopo una discussione con il re». È il definitiv Vai su Facebook

Regno Unito, principe Andrea rinuncia al suo titolo reale - X Vai su X

Regno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York dopo il caso Epstein - Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia al titolo reale di duca di York. Secondo msn.com

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali. La decisione arriva “dopo averne discusso con il Re” - Il duca di York ha annunciato in un comunicato la rinuncia ai suoi titoli reali, ribadendo la sua innocenza nelle accuse legate a Epstein ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali: non è più Duca di York. La decisione «dopo una discussione con il re». Ora è davvero fuori dalla Royal Family - La notizia in una nota inviata da Buckingham Palace e siglata dal principe: «Le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale» ... Da corriere.it