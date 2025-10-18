ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio ufficiale e le motivazioni. Il principe Andrea, terzogenito della defunta regina Elisabetta II e fratello minore dell’attuale sovrano re Carlo III, ha annunciato di non essere più Duca di York. La notizia è arrivata attraverso una lettera ufficiale, nella quale il principe spiega: “Dopo aver discusso con il re e la mia famiglia, sia ristretta che allargata, abbiamo concluso che le accuse nei miei confronti rappresentano una distrazione per il lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”. Una decisione che segna un nuovo e definitivo passo indietro per Andrea, già da anni allontanato dalla vita pubblica a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein, uno degli scandali più gravi che abbiano mai toccato la monarchia britannica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York: Re Carlo “furioso” ma soddisfatto della scelta