Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York | Re Carlo furioso ma soddisfatto della scelta
Il principe Andrea, terzogenito della defunta regina Elisabetta II e fratello minore dell'attuale sovrano re Carlo III, ha annunciato di non essere più Duca di York. La notizia è arrivata attraverso una lettera ufficiale, nella quale il principe spiega: "Dopo aver discusso con il re e la mia famiglia, sia ristretta che allargata, abbiamo concluso che le accuse nei miei confronti rappresentano una distrazione per il lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale". Una decisione che segna un nuovo e definitivo passo indietro per Andrea, già da anni allontanato dalla vita pubblica a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein, uno degli scandali più gravi che abbiano mai toccato la monarchia britannica.
