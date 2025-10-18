Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali travolto dal caso Epstein | la discussione con il re e l' ultima lettera

Il principe Andrea, terzogenito della defunta Elisabetta II e fratello di re Carlo, non è più Duca di York. Lo annuncia lui stesso in una lettera in cui spiega che "dopo aver discusso con il re e la mia famiglia, stretta e allargata, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti. 🔗 Leggi su Today.it

