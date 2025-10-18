Il principe Andrea fuori dalla royal family | non sarà più duca di York

Già ritiratosi a vita privata a seguito degli scandali legati al caso-Epstein, il terzogenito della compianta regina Elisabetta rinuncia al suo titolo «dopo una conversazione con il fratello Carlo»: «Le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Andrea fuori dalla royal family: non sarà più duca di York

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . #RegnoUnito Clamoroso passo indietro del principe #Andrea: rinuncerà ai suoi titoli reali, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo lui stesso, spiegando che le accuse legate al caso #Epstein continuano a danneggiare la monarchia brita - facebook.com Vai su Facebook

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali: non è più Duca di York. La decisione «dopo una discussione con il re». Ora è davvero fuori dalla Royal Family - La notizia in una nota inviata da Buckingham Palace e siglata dal principe: «Le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale» ... Segnala corriere.it

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali travolto dal caso Epstein: la discussione con il re e l'ultima lettera - Il fratello di re Carlo ha deciso di fare un altro passo indietro dopo le ultime rivelazioni sulle memorie di Virginia Giuffre, la donna morta suicida che aveva accusato Andrea e il finanziere Epstein ... Da today.it