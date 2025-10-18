Anche quest’anno il premio giornalistico Francesco Valentini ha regalato emozioni, in un Gigli sold out per acclamare ed ascoltare il vincitore di questa edizione: Maurizio Compagnoni. Il giornalista sambenedettese si è raccontato con professionalità ed una bella dose di ironia ricordando i primi passi compiuti nel mondo dello sport da giovanissimo, come una radiocronaca inventata a 17 anni ed il provino a Milano per Tele+ "Mi fecero notare che avevo indossato male la cravatta, fu un impatto traumatico, ma poi lì iniziò la mia carriera – e ancora aneddoti come il fuori onda in un Bari Parma, il tifo per la Samb, l’ammirazione per il Bernabeu e l’Old Trafford, ma anche opinioni forti sul giornalismo di oggi - Il web ha cambiato visione, i giovani mi chiedono di diventare bordocampisti, per visibilità, ma io ricordo loro che il mestiere è uno e si chiama giornalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il premio Valentini regala emozioni. Vittoria di Maurizio Compagnoni