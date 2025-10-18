Il premio Valentini regala emozioni Vittoria di Maurizio Compagnoni
Anche quest’anno il premio giornalistico Francesco Valentini ha regalato emozioni, in un Gigli sold out per acclamare ed ascoltare il vincitore di questa edizione: Maurizio Compagnoni. Il giornalista sambenedettese si è raccontato con professionalità ed una bella dose di ironia ricordando i primi passi compiuti nel mondo dello sport da giovanissimo, come una radiocronaca inventata a 17 anni ed il provino a Milano per Tele+ "Mi fecero notare che avevo indossato male la cravatta, fu un impatto traumatico, ma poi lì iniziò la mia carriera – e ancora aneddoti come il fuori onda in un Bari Parma, il tifo per la Samb, l’ammirazione per il Bernabeu e l’Old Trafford, ma anche opinioni forti sul giornalismo di oggi - Il web ha cambiato visione, i giovani mi chiedono di diventare bordocampisti, per visibilità, ma io ricordo loro che il mestiere è uno e si chiama giornalista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
