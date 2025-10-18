Il Poggibonsi di Gamma al primo test L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle

Sta per andare in archivio la settimana che aveva preso il via con l’epilogo del legame professionale tra il Poggibonsi e Federico Barontini. Oggi la rifinitura per il gruppo affidato già da martedì al vice di Barontini, Gabrio Gamma, che domani guiderà i Leoni nella gara allo stadio Stefano Lotti con il San Donato Tavarnelle. Una sfida particolare nel calendario del turno numero 8 dei dilettanti nazionali. Il Poggibonsi alla ricerca urgente di punti e reduce dall’avvicendamento al timone, avrà di fronte un collettivo dalle buone potenzialità e capace di distinguersi anche per un avvio da leader del raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

