Il Poggibonsi di Gamma al primo test L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle
Sta per andare in archivio la settimana che aveva preso il via con l’epilogo del legame professionale tra il Poggibonsi e Federico Barontini. Oggi la rifinitura per il gruppo affidato già da martedì al vice di Barontini, Gabrio Gamma, che domani guiderà i Leoni nella gara allo stadio Stefano Lotti con il San Donato Tavarnelle. Una sfida particolare nel calendario del turno numero 8 dei dilettanti nazionali. Il Poggibonsi alla ricerca urgente di punti e reduce dall’avvicendamento al timone, avrà di fronte un collettivo dalle buone potenzialità e capace di distinguersi anche per un avvio da leader del raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Weekend speciale da Ford Agnorelli! Siamo aperti nelle sedi di Poggibonsi, Siena e Grosseto. A settembre Ford anticipa la rottamazione statale: . € sulla gamma elettrica e rottamazione a - facebook.com Vai su Facebook
Il Poggibonsi di Gamma al primo test. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle - Sta per andare in archivio la settimana che aveva preso il via con l’epilogo del legame professionale tra il Poggibonsi ... Da msn.com
Serie D. Test con il Mazzola. Il Poggibonsi lavora a pieno ritmo - Poi sarà il momento, giovedì, della terza amichevole estiva, allo stadio Stefano Lotti con il Valentino Mazzola (ore 17,30). Scrive lanazione.it