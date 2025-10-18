Il Pentagono attacca Netflix | La serie tv Boots è spazzatura woke

La serie “Boots”, uscita da poco più di una settimana su Netflix, è diventata un successo internazionale, ma anche un caso politico. In cima alle classifiche di visualizzazione tra Stati Uniti e Italia, la produzione ha scatenato la reazione furiosa del Pentagono, che l’ha definita « spazzatura woke ». La miniserie, tratta dal libro autobiografico The Pink Marine di Greg Cope White, racconta la storia di Cameron Cope (interpretato da Miles Heizer), un giovane omosessuale che si arruola nei Marines durante gli anni ’90, quando essere gay nell’esercito americano era ancora vietato. Fino al 1994, infatti, l’orientamento omosessuale era considerato un reato militare. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

#Juorno il #Pentagono attacca #Netflix per la serie #Boots: “Spazzatura woke” sui #Marines #gay - X Vai su X

L'attacco, avvenuto in acque internazionali, è stato confermato dal capo del Pentagono Pete Hegseth - facebook.com Vai su Facebook

“Netflix con la serie tv Boots continua a produrre e diffondere spazzatura woke al proprio pubblico e ai bambini”: il Pentagono è furibondo - La serie ispirata al memoir 'The Pink Marine' racconta di un adolescente gay nei Marines quando era ancora illegale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Boots, il Pentagono si scaglia contro la nuova serie Netflix - La nuova serie Netflix Boots scatena polemiche: i funzionari del Pentagono dell’amministrazione Trump la definiscono “spazzatura woke” ... Si legge su lascimmiapensa.com

Boots, il Pentagono si scaglia contro la serie Netflix sui Marines gay: "Spazzatura woke" - Donald Trump starebbe 'ripristinando l'etica del guerriero' nell'esercito americano, perciò la reazione del Pentagono alla serie Netflix che racconta le difficoltà di una giovane recluta omosessuale n ... Come scrive msn.com