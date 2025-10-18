Il Pd reggino riflette sulla sconfitta del centrosinistra e avvia una riflessione nei circoli

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' iniziato partendo da Reggio il dibattito post voto del Pd provinciale, che dopo la sconfitta del centrosinistra alle regionali ha avviato una profonda riflessione, doverosa nella posizione di partito trainante della coalizione. Alla direzione convocata presso il dopolavoro ferroviario c'è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

pd reggino riflette sconfittaRegionali, Panetta (Pd): “Sconfitta pesante ma da cui occorre ripartire con i giusti correttivi" - «Al presidente Occhiuto e agli eletti in Consiglio regionale vanno gli auguri di buon lavoro nell’interesse della Calabria e dei calabresi. Riporta reggiotv.it

Ceriscioli e l’analisi della sconfitta: "Il Pd rimetta radici nei territori. Ricci a Bruxelles? Io non ci tornerei" - "La politica è una sequenza di Pasque di passione e di resurrezione, diceva Gianfranco Sabbatini". Secondo ilrestodelcarlino.it

Nardella: “Nelle Marche sconfitta netta ma nessun processo, serve più pragmatismo” - È stata una sconfitta netta, non si può negare», ragiona sul post Marche Dario Nardella. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Reggino Riflette Sconfitta