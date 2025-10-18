Il patriarca Landini difeso dalle femministe Schlein e Boldrini Ma la Crusca le sbugiarda

Iltempo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte il silenzio è la forma più alta di intelligenza. Una massima sempre puntuale, ancor di più se l'utilizzo della parola viene declinato ad una serie di grotteschi arroccamenti, di sguscianti giustificazioni e di una mal riposta convinzione nell'avere una sorta di patente morale da usare a proprio piacimento. La sinistra italiana è caduta, per l'ennesima volta, nella sindrome del Marchese del Grillo, quella del «io so' io e voi non siete un cazzo». E il giorno dopo lo scivolone di Maurizio Landini e i roboanti silenzi dei leader della rive gauche, i leader (e presunti tali) hanno voluto dire la propria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

il patriarca landini difeso dalle femministe schlein e boldrini ma la crusca le sbugiarda

© Iltempo.it - Il patriarca Landini difeso dalle femministe Schlein e Boldrini. Ma la Crusca le sbugiarda

Altre letture consigliate

patriarca landini difeso femministeLandini difeso dalle femministe Schlein e Boldrini sull'insulto a Meloni. Ma la Crusca le sbugiarda - Una massima sempre puntuale, ancor di più se l’utilizzo della ... Lo riporta iltempo.it

Governo: Di Maggio (FdI), 'parole Landini insulto a tutte le donne, dove sono le femministe?' - "Che l'ipocrisia della sinistra fosse famosa si sapeva, ma di certo non ci si aspettava potesse raggiungere un simile livello di bassezza e volgarità. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Patriarca Landini Difeso Femministe