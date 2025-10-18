Il patriarca Landini difeso dalle femministe Schlein e Boldrini Ma la Crusca le sbugiarda
A volte il silenzio è la forma più alta di intelligenza. Una massima sempre puntuale, ancor di più se l'utilizzo della parola viene declinato ad una serie di grotteschi arroccamenti, di sguscianti giustificazioni e di una mal riposta convinzione nell'avere una sorta di patente morale da usare a proprio piacimento. La sinistra italiana è caduta, per l'ennesima volta, nella sindrome del Marchese del Grillo, quella del «io so' io e voi non siete un cazzo». E il giorno dopo lo scivolone di Maurizio Landini e i roboanti silenzi dei leader della rive gauche, i leader (e presunti tali) hanno voluto dire la propria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
