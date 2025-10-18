Il partito degli astenuti | Ha la maggioranza e governerebbe da solo

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A seguito della tornata elettorale toscana, contraddistinta da un grandissimo astensionismo che non legittima narrazioni di vittoria da nessuna delle parti coinvolte, occorre ripartire da analisi reali e critiche che portino la politica seria a una corretta rappresentanza di una comunità". Lo sostiene Roberto Sbragia, consigliere provinciale di Forza Italia e candidato alle regiionali, dove ha ottenuto 720 preferenze. "Il 53% degli elettori ha scelto di non partecipare al voto – sottolinea Sbragia – ed è diventato il primo “partito assoluto” di maggioranza della Regione Toscana e, se avesse consiglieri eletti, potrebbe governare senza il supporto di nessun partito tradizionale, da solo, con la sua rappresentazione di delusi e disillusi di una politica sempre più autoreferenziale e probabilmente distante dai problemi della comunità toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il partito degli astenuti ha la maggioranza e governerebbe da solo

© Lanazione.it - Il partito degli astenuti: "Ha la maggioranza e governerebbe da solo"

Scopri altri approfondimenti

partito astenuti ha maggioranzaIl partito degli astenuti: "Ha la maggioranza e governerebbe da solo" - "A seguito della tornata elettorale toscana, contraddistinta da un grandissimo astensionismo che non legittima narrazioni di vittoria da nessuna delle parti coinvolte, occorre ripartire da analisi rea ... Lo riporta lanazione.it

Moldavia, vince il partito pro-Ue. La presidente Sandu: «Mandato forte per l’adesione» - Ue al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Partito Astenuti Ha Maggioranza