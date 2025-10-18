Il partito degli astenuti | Ha la maggioranza e governerebbe da solo
"A seguito della tornata elettorale toscana, contraddistinta da un grandissimo astensionismo che non legittima narrazioni di vittoria da nessuna delle parti coinvolte, occorre ripartire da analisi reali e critiche che portino la politica seria a una corretta rappresentanza di una comunità". Lo sostiene Roberto Sbragia, consigliere provinciale di Forza Italia e candidato alle regiionali, dove ha ottenuto 720 preferenze. "Il 53% degli elettori ha scelto di non partecipare al voto – sottolinea Sbragia – ed è diventato il primo “partito assoluto” di maggioranza della Regione Toscana e, se avesse consiglieri eletti, potrebbe governare senza il supporto di nessun partito tradizionale, da solo, con la sua rappresentazione di delusi e disillusi di una politica sempre più autoreferenziale e probabilmente distante dai problemi della comunità toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
