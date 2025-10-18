Il Partito Comunista Cinese ha rimosso nove generali accusandoli di corruzione

Il Partito Comunista Cinese ha destituito nove generali, rimuovendoli dal loro incarico; sono sospettati di corruzione. Si tratta di una delle più importanti epurazioni attuate da Xi Jinping. In passato, la stessa accusa era stata usata dal regime per eliminare funzionari scomodi per ragioni politiche. I nove funzionari sono: He Weidong – Vicepresidente della Commissione Militare Centrale (CMC). Miao Hua – Direttore del Dipartimento di Lavoro Politico del CMC. He Hongjun – Vicedirettore Esecutivo del Dipartimento di Lavoro Politico del CMC. Wang Xiubin – Vicedirettore Esecutivo del Centro di Comando per le Operazioni Congiunte del CMC. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Partito Comunista Cinese ha rimosso nove generali, accusandoli di corruzione

News recenti che potrebbero piacerti

Il Partito comunista cinese terrà il plenum per discutere il piano quinquennale che si focalizzerà sulla trasformazione del modello di crescita - facebook.com Vai su Facebook

Il Partito Comunista Cinese ha rimosso nove generali, accusandoli di corruzione - Il Partito Comunista Cinese ha destituito nove generali, rimuovendoli dal loro incarico; sono sospettati di corruzione. Si legge su msn.com

In Cina c’è stata una grossa epurazione di generali - Il Partito Comunista ne ha rimossi nove, tra cui il terzo nella catena di comando dell'esercito, accusandoli di corruzione ... Segnala ilpost.it

Purghe ai vertici della Difesa Cinese - In Cina otto ufficiali sono stati espulsi dall'Esercito e dal Partito Comunista; tra questi il potentissimo He Weidong, vicepresidente della Commissione militare centrale ... Da aresdifesa.it