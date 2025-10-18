Il Papa | L’usura è un peccato grave

L’usura non è una questione di calcoli o di percentuali: è un macigno che schiaccia le persone fino a renderle schiave. Lo ha ribadito Papa Francesco nell’udienza alla Consulta antiusura, definendo l’usura “un peccato grave, a volte gravissimo”, capace di spingere le vittime alla disperazione fino a far pensare al suicidio come unica via d’uscita. Il Pontefice ha ricordato che non solo i singoli, ma interi popoli possono essere piegati da sistemi usurari, e che anche pratiche commerciali apparentemente “di mercato” possono trasformarsi in strumenti di fame e morte. È corretto anzi doveroso dare seguito a queste parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

