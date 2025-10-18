Il Papa | L’usura è un peccato grave può spingere al suicidio

L’usura è stata definita dal Papa come un “peccato grave”, un monito risuonato con forza e chiarezza durante l’udienza concessa alla Consulta antiusura. Le parole del Pontefice non lasciano spazio a interpretazioni attenuanti: l’atteggiamento di chi approfitta della debolezza altrui, schiacciando le persone fino a renderle schiave del debito, è moralmente abietto e profondamente lontano da Dio. La gravità di questo peccato, a volte definito “molto grave” dal Santo Padre stesso, non può e non deve essere ridotta a una semplice “questione di contabilità” o a un mero problema economico. Il dramma personale e familiare dell’usura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

