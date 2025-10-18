Il pallottoliere delle emozioni che capovolge il peso dei lutti

Sul pallottoliere delle emozioni non tutte le morti sono uguali. C’è il lutto di Stato, quello che avvolge i tre carabinieri di Padova, che dura lo stretto necessario, un giorno, forse due, poi l’afflato si spegne e la coscienza collettiva del Paese guarda altrove. In un Paese normale, che però non esiste se non nei nostri desideri, dovrebbe avere un altro spessore, un’altra consistenza, un’altra epica nei racconti dei media e perfino nelle chiacchiere al bar. Ma il lutto delle istituzioni viene inghiottito rapidamente dalla distrazione generale. Qualcuno ricorda non dico i nomi ma il fatto che il 5 dicembre 2019 a Quargnento, il paese di Carlo Carrà, tre pompieri morirono più o meno come i tre agenti in uniforme, in una casa trasformata in trappola e satura di gas? C’è poi il lutto del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il pallottoliere delle emozioni che capovolge "il peso" dei lutti

