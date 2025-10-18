Il palermitano Kristian Matranga a 10 anni vola all' Opera di Vienna
A 10 anni vive solo a Vienna alla ricerca del suo sogno: diventare un ballerino professionista. Il palermitano Kristian Manuel Matranga ha incominciato il suo percorso all’Accademia dell’Opera di Stato di Vienna. Dopo numerose partecipazioni a concorsi internazionali, molti dei quali ha anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
