Il padre di Kimi Antonelli | Il mio pass era valido bastava del buonsenso

Imola, 18 ottobre 2025 – L’incidente, l’archiviazione. Dal 17 maggio al 2 ottobre Marco Antonelli, 61 anni, si è ritrovato coinvolto in una spiacevole vicenda. Imola, l’Autodromo, la Formula 1, il Gran Premio. Tutti gli ingredienti per passare giorni di festa e di gara in compagnia del figlio Kimi. Ma il giorno delle qualifiche, nel momento in cui Marco Antonelli torna verso il circuito, ecco che un vigile della Polizia locale lo ferma. Poco prima Marco infatti era entrato all’Autodromo con il figlio. Poi la marcia indietro “perché ci eravamo dimenticati una cosa a due chilometri di distanza dalla pista”, racconta a il Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il padre di Kimi Antonelli: “Il mio pass era valido, bastava del buonsenso”

