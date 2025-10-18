Il nuovo tatuaggio di Tony Effe | cosa raffigura il disegno che gli ricopre la schiena

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Effe ha completato il tatuaggio che da tempo aveva sulla schiena. Cosa raffigura il disegno indelebile che gli ricopre la parte superiore del corpo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nuovo tatuaggio tony effeTony Effe e il regalo da sogno a Giulia De Lellis per la nascita della loro prima figlia - Il 7 ottobre i due sono diventati genitori di Priscilla e per celebrare il momento il rapper ha donato alla neo mamma una parure in oro e diamanti ... Lo riporta vanityfair.it

nuovo tatuaggio tony effeGiulia De Lellis e Tony Effe: è nata la figlia Priscilla, l’annuncio - L’influencer ha annunciato la nascita con un post toccante, mentre il rapper ha pubblicato le foto del parto. Come scrive 105.net

nuovo tatuaggio tony effeTony Effe, il regalo a Giulia De Lellis per la nascita della figlia Priscilla - Per celebrare l'arrivo della bambina, nata il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma, il rapper ha regalato all'influencer e imprenditrice una parure di gioielli di oro e di diamanti dal valore di ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Tatuaggio Tony Effe