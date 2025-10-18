Il nuovo tatuaggio di Tony Effe | cosa raffigura il disegno che gli ricopre la schiena

Tony Effe ha completato il tatuaggio che da tempo aveva sulla schiena. Cosa raffigura il disegno indelebile che gli ricopre la parte superiore del corpo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

?NUOVO CORSO DI TATUAGGIO ILLUSTRATIVO ALLA SCUOLA DI COMICS? Dal segno alla pelle, dalla tradizione alla visione personale. Con quasi 30 anni di esperienza internazionale, Marco Luzz porta alla Scuola Internazionale di Comics Padova u - facebook.com Vai su Facebook

Tony Effe e il regalo da sogno a Giulia De Lellis per la nascita della loro prima figlia - Il 7 ottobre i due sono diventati genitori di Priscilla e per celebrare il momento il rapper ha donato alla neo mamma una parure in oro e diamanti ... Lo riporta vanityfair.it

Giulia De Lellis e Tony Effe: è nata la figlia Priscilla, l’annuncio - L’influencer ha annunciato la nascita con un post toccante, mentre il rapper ha pubblicato le foto del parto. Come scrive 105.net

Tony Effe, il regalo a Giulia De Lellis per la nascita della figlia Priscilla - Per celebrare l'arrivo della bambina, nata il 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma, il rapper ha regalato all'influencer e imprenditrice una parure di gioielli di oro e di diamanti dal valore di ... tg24.sky.it scrive