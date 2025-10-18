La sua stagione è stata certamente molto complicata, i momenti di tensione, clamoroso quello agli US Open nel match con Bonzi, non sono mancati e i risultati ottenuti non sono stati certamente pari alle attese. Daniil Medvedev ha attraversato diversi periodi di notevole difficoltà senza trovare una soluzione apparente al problema. La mancanza nella costanza dei risultati e soprattutto la criticità di un gioco difficile da ritrovare i suoi collaudati automatismi di gioco hanno spinto l’ex numero uno del mondo a concludere la sua pluriennale collaborazione con Gilles Cervara. Ora, con Thomas Johansson come allenatore, il russo sembra tornare a raccogliere i frutti del duro lavoro: è tornato in semifinale a un Masters 1000 sei mesi dopo, ha inanellato una serie di vittorie di tutto rispetto e, nel torneo di Almaty, insegue il suo primo titolo ATP da Roma 2023. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il nuovo Medvedev cerca la calma: “Devo migliorare i dettagli, ma bisogna procedere a poco a poco”