Il nuovo duello in F1 Ci serve un cattivo?

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La McLaren è in testa con Norris e Piastri, due piloti alla pari che lavorano assieme. Ma il cannibale Verstappen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il nuovo duello in f1 ci serve un cattivo

© Gazzetta.it - Il nuovo duello in F.1. Ci serve un cattivo?

Scopri altri approfondimenti

F1: Fia approva nuovo sistema punti - Il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato il nuovo sistema punti per la F1 che entrera' in vigore nella prossima stagione. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

nuovo duello f1 serveF1 | McLaren: inizia ora il vero stress test per le "Papaya Rules" - Con il Mondiale Costruttori in tasca da Singapore, McLaren dovrà ora fare i conti con il duello tra Piastri e Norris per quello Piloti. Secondo msn.com

F1, proposto nuovo sistema punteggi - La Commissione di Formula 1 ha proposto alcuni emendamenti alle regole tra cui un nuovo sistema di punteggi domani all'approvazione della Fia. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Duello F1 Serve