Il nuovo avvocato di Sempio Cataliotti | Parlerò solo del mio assistito Lovati | Mi mancherà tutto questo

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, dopo la revoca dell'incarico a Massimo Lovati: "Mi limiterò a parlare esclusivamente del mio assistito, della sua innocenza e dell’inesistenza di prove a suo carico". La replica del collega: "Tutto questo mi mancherà ma non è finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quarto Grado. . "Non so se cambierà la linea difensiva, io mi limiterò a parlare del mio assistito" A #Quartogrado parla Liborio Cataliotti, il nuovo avvocato di Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, Sempio ha un nuovo avvocato: è Liborio Cataliotti, già legale di Wanna Marchi e Lacerenza https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/garlasco_sempio_nuovo_avvocato_liborio_cataliotti_legale_wanna_marchi_lacerenza-424919958/?r - X Vai su X

Il nuovo avvocato di Sempio Cataliotti: “Parlerò solo del mio assistito”. Lovati: “Mi mancherà tutto questo” - Il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, dopo la revoca dell'incarico a Massimo Lovati: "Mi limiterò a parlare esclusivamente del ... Da fanpage.it

Garlasco, Sempio innocente o colpevole? Il nuovo avvocato Cataliotti: «Lo abbiamo tempestato di domande, tre ore di confronto faccia a faccia» - E' l'ex legale di Wanna Marchi il nuovo difensore di Andrea Sempio, il 37enne indagato nell'indagine di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Lo riporta leggo.it

Quarto Grado, il nuovo avvocato di Andrea Sempio: «Lo abbiamo tempestato di domande per valutare la sua innocenza o colpevolezza» - Nel corso della puntata di “Quarto Grado”, in onda ieri sera – venerdì 17 ottobre – su Retequattro, è intervenuto in collegamento in diretta ... Come scrive msn.com