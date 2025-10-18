Il nuovo avvocato di Sempio Cataliotti | Parlerò solo del mio assistito Lovati | Mi mancherà tutto questo

Fanpage.it | 18 ott 2025

Il nuovo avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, dopo la revoca dell'incarico a Massimo Lovati: "Mi limiterò a parlare esclusivamente del mio assistito, della sua innocenza e dell’inesistenza di prove a suo carico". La replica del collega: "Tutto questo mi mancherà ma non è finita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

