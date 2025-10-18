Simone Giannelli non è solo il regista della nazionale maschile di volley due volte campione del mondo. È un uomo, ancor prima che un atleta, che rappresenta l’Italia e i suoi valori differenti in modo completo, dalla sua Bolzano all’Umbria. Leggere per credere. Giannelli, spesso si spendono parole retoriche sul valore del gruppo. Nel vostro caso invece ha fatto la differenza. "È vero. A volte si abusa un po’ di questo discorso, soprattutto quando si vince. Ma noi ci volevamo bene anche prima del mondiale, anche quando abbiamo perso la finale di Vnl ci siamo sempre ricordati che questa unione era un valore aggiunto che avevamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Il nostro mondiale nato in famiglia"