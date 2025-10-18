Il nonnino scomparso a Raffadali è stato ritrovato da un volontario-eroe mi ha detto | Grazie a Dio che sei venuto tu rischiavo di morire
Umanità, solidarietà, altruismo. Matteo Plano è il volontario-eroe che ha ritrovato il “nonnino” di Raffadali. Ventisei anni, sposato, padre di un bambino di 7 mesi, Matteo non ha avuto alcuna esitazione quando ha saputo quanto era successo al suo compaesano ed ha letto l'appello del sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Sardegna saluta con affetto e commozione Tziu Pietro Culurgioni di Teulada, il nonnino più longevo dell’isola, scomparso all’età straordinaria di 108 anni. Una vita lunga, intensa e profondamente legata alle radici e ai valori della sua terra, vissuta con quel - facebook.com Vai su Facebook
Pensionato scomparso a Raffadali, ritrovata l’auto ma di Vincenzo Milisenda nessuna traccia - L’uomo lo scorso mese si era allontanato ed era stato trovato ad Aragona. Segnala grandangoloagrigento.it