Il nonnino scomparso a Raffadali è stato ritrovato da un volontario-eroe mi ha detto | Grazie a Dio che sei venuto tu rischiavo di morire

Umanità, solidarietà, altruismo. Matteo Plano è il volontario-eroe che ha ritrovato il “nonnino” di Raffadali. Ventisei anni, sposato, padre di un bambino di 7 mesi, Matteo non ha avuto alcuna esitazione quando ha saputo quanto era successo al suo compaesano ed ha letto l'appello del sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

