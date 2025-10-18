Il nonnino di Raffadali è stato ritrovato | era a pochi chilometri dalla sua auto sta bene
Il “nonnino” di Raffadali è stato ritrovato. Alle ore 8 circa, il pensionato ottantenne è stato ritrovato. Sta bene, nonostante le due notti trascorse all'addiaccio, sta bene. Era a pochi chilometri dalla sua autovettura, la Renault Clio, che era stata ritrovata già ieri pomeriggio in contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Droni, cani di ricerca, motociclisti: mezza Raffadali divisa in squadre sta cercando il "nonnino" https://ift.tt/V9ijlkL - X Vai su X
Nuovo #volantino valido da #oggi fino al 15 ottobre 2025. . . @follower #superdi #volantino #supermercatifarruggia #salumeriafarruggia #prezzibassisempre #SuperConveniente #Convenienza #offerte #laspesacheconviene #raffadali #festadelpistacchio - facebook.com Vai su Facebook