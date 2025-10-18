Il nonnino di Raffadali è stato ritrovato | era a pochi chilometri dalla sua auto sta bene

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “nonnino” di Raffadali è stato ritrovato. Alle ore 8 circa, il pensionato ottantenne è stato ritrovato. Sta bene, nonostante le due notti trascorse all'addiaccio, sta bene. Era a pochi chilometri dalla sua autovettura, la Renault Clio, che era stata ritrovata già ieri pomeriggio in contrada. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

