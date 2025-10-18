Il Nodo di Rastignano è ' sciolto' inaugurato l’ultimo tratto | quando l’apertura?

Pianoro (Bologna), 18 ottobre 2025 - Un vero esempio di come l'unione fa la forza. Questo è ciò che tanti, tra cittadini e istituzioni, vociferavano stamattina all'inaugurazione dell'ultimo lotto del Nodo di Rastignano, lotto che va a completare una infrastruttura attesa da cinquant'anni.  Questa opera infrastrutturale va a completare la variante alla SS65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostradale-tangenziale. Il Nodo collega infatti la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

