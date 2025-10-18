Il Natale è arrivato in Brianza | ha aperto il Christmas World
Oggi, sabato 18 ottobre, il Natale è ufficialmente arrivato in Brianza, a Concorezzo da Agri Brianza.Oggi ha infatti ha aperto il Christmas World: uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, per iniziare a tuffarsi nella magica atmosfera del Natale, attraverso oltre 900mq di superficie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
