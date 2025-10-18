Il Natale è arrivato in Brianza | ha aperto il Christmas World

Monzatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 18 ottobre, il Natale è ufficialmente arrivato in Brianza, a Concorezzo da Agri Brianza.Oggi ha infatti ha aperto il Christmas World: uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini, per iniziare a tuffarsi nella magica atmosfera del Natale, attraverso oltre 900mq di superficie. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Brianza &#232; arrivato il Natale: quando apre il Christmas World - Precisamente il 18 ottobre, quando all’AgriBrianza di Concorezzo aprirà il Christmas World. Riporta monzatoday.it

Brianza, svelata la data del Christmas World: Natale arriva già a ottobre - Il 18 ottobre apre il Christmas World di AgriBrianza a Concorezzo: un villaggio di Natale che porta la magia con due mesi di anticipo. Da monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Natale 232 Arrivato Brianza