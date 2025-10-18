Il Napoli più brutto | Conte dai la sveglia

Ilmattino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il più brutto Napoli della stagione è caduto a Torino restando primo con Inter e Roma.  Irriconoscibili gli azzurri e non può bastare come giustificazione il dato dei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli pi249 brutto conteIl Napoli più brutto: Conte dai la sveglia - Il più brutto Napoli della stagione è caduto a Torino restando primo con Inter e Roma. Segnala ilmattino.it

napoli pi249 brutto conteImpresa Torino, Napoli sconfitto 1-0: Conte perde anche due giocatori - Uno degli anticipi della settima giornata di Serie A vedeva i l Napoli sul campo del Torino. Secondo ilbianconero.com

Napoli, Conte: "C'era tutto per fare una brutta figura, invece ne usciamo più forti" - Al termine del match perso contro il Manchester City, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per raccontare le sue sensazioni dopo la partita. Scrive tuttomercatoweb.com

