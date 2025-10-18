Il Napoli perde pure col Torino: due sconfitte in sette partite, non si vincono così gli scudetti Il Napoli ha perso 1-0 contro il Torino. Baroni si conferma bestia nera di Conte. Due sconfitte (la prima contro il Milan, sempre in trasferta) in sette giornate di campionato: difficilmente così si vincono gli scudetti. È la sesta partita consecutiva (tra campionato e Champions) in cui il Napoli subisce gol. Poiché il caso non esiste né tantomeno la sfortuna, c’è un problema. Conte ha l’alibi delle assenze di Hojlund e McTominay oltre a quelle di Lobotka e Politano (entrato nel finale) ma oggi si è visto davvero pochissimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli perde pure col Torino: due sconfitte in sette partite, non è così che si vincono gli scudetti